Главный тренер сборной Португалии Сантуш недоволен поведением Роналду

«Повторяю: на поле я ничего не слышал, был очень далеко и слышал только, что он спорил с корейцем. Видел ли я фотографии позже? Да. Понравилось ли мне это? Отнюдь, совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются внутри команды, а нам пора подумать о завтрашней игре, на которой мы все сосредоточены», — заявил Сантуш.