Главный тренер сборной Португалии Сантуш недоволен поведением Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил недовольство поведением звездного нападающего национальной команды Криштиану Роналду после замены в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Южной Кореей, передает AS.
Тренерский штаб заменил футболиста по ходу второго тайма, из-за чего Роналду был возмущен.
«Повторяю: на поле я ничего не слышал, был очень далеко и слышал только, что он спорил с корейцем. Видел ли я фотографии позже? Да. Понравилось ли мне это? Отнюдь, совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются внутри команды, а нам пора подумать о завтрашней игре, на которой мы все сосредоточены», — заявил Сантуш.
Примечательно, что матч завершился победой Южной Кореи со счетом 2:1. Это не помешало Португалии выйти в плей-офф мундиаля.