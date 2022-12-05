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1 час назад

Главный тренер сборной Португалии Сантуш выразил недовольство поведением Роналду

Газета.Ruиещё 6

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил недовольство поведением звездного нападающего национальной команды Криштиану Роналду после замены в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Южной Кореей, передает AS.

Главный тренер сборной Португалии Сантуш недоволен поведением Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тренерский штаб заменил футболиста по ходу второго тайма, из-за чего Роналду был возмущен.

«Повторяю: на поле я ничего не слышал, был очень далеко и слышал только, что он спорил с корейцем. Видел ли я фотографии позже? Да. Понравилось ли мне это? Отнюдь, совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются внутри команды, а нам пора подумать о завтрашней игре, на которой мы все сосредоточены», — заявил Сантуш.

Примечательно, что матч завершился победой Южной Кореи со счетом 2:1. Это не помешало Португалии выйти в плей-офф мундиаля.

ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,
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