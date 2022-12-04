Франция победила Польшу в матче плей-офф ЧМ-2022

В матче 1/8 финала Чемпионата мира сборная Франции одержала победу над Польшей. Действующие обладатели трофея переиграли соперника со счётом 3:1 и пробились в четвертьфинал турнира, где сыграют против победителя пары Англия — Сенегал.

Двумя забитыми голами в составе сборной Франции отметился Килиан Мбаппе, и ещё один мяч на свой счёт записал Оливье Жиру. Польша забила свой единственный мяч с пенальти на последней добавленной минуте, и его автором стал Роберт Левандовский.