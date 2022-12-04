«Мы поднялись с колен». Неожиданная реакция на вылет Польши из ЧМ-2022

Некоторые считают, что это сегодня был лучший матч команды на турнире. А экс-игрок «Краснодара» Крыховяк подвергся резкой критике.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Сборная Польши проиграла команде Франции в 1/8 финала со счётом 1:3. Теперь поляки едут домой, показав на чемпионате мира лучший результат за последние 36 лет, а действующие чемпионы мира готовятся к четвертьфиналу с победителем матча Англия – Сенегал. Польша вышла в 1/8 финала со второго места. Команда Чеслава Михневича набрала четыре очка в трёх матчах группы C: сыграла вничью с Мексикой (0:0), победила Саудовскую Аравию (2:0) и проиграла Аргентине (0:2). Кажется, все результаты поляков – закономерны. Но что пишут в Польше после поражения от сборной Франции?

Видео дня

«Польша поднялась с колен, но перемены неизбежны»

Журналист газеты «Przegląd Sportowy» Роберт Блонски написал после финального свистка колонку о матче Франция – Польша. В статье под названием «Чемпионы мира слишком сильны. Поляки прощаются с ЧМ в Катаре!» он отметил, что его национальная команда была не так уж плоха.

«Не было ни удивления, ни стыда. Сборная Польши уступила Франции со счётом 1:3 в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и попрощалась с турниром. Хоть бело-красные и были списаны как неудачники, они хорошо себя показали и имели шансы удивить французов», – отметил журналист. По информации Роберта Блонского, в ближайшее время Польский футбольный союз примет решение о будущем Чеслава Михневича на посту главного тренера сборной Польши. Этот вопрос будет рассматривать президент федерации Цезарий Кулеша.

Корреспондент газеты Дариус Добек из Катара похвалил сборную Польши за всплески хорошей игры. Он отразил это в своей статье «Польша поднялась с колен, но перемены неизбежны». Многие журналисты критикуют главного тренера сборной Польши Чеслава Михневича за игровой стиль команды, но в этом матче, по мнению Изабелы Копровяк, к нему придираться не стоит:

«Поляки проиграли, но на этот раз претензий к стилю не будет. Тренер показал, что может настроить команду в атаке на чемпионов мира. Большую часть матча бело-красные удивляли очень хорошей игрой. Той игрой, которую мы хотели видеть на чемпионате мира».

Издание Interia Sport так подвело итог матча Франция – Польша:

«Конец матча! Это был, безусловно, лучший матч сборной Польши на этом чемпионате мира. Поляки сегодня играли просто на равных с одним из фаворитов на победу в чемпионате».

Матеуш Скверавски из SportoweFakty заявил, что сегодня ему не было стыдно за игру сборной Польши, но задал важный вопрос: «Что делать с Чеславом Михневичем?».

«Михневич снова поднял шум. Это «красивое поражение», а также предыдущие результаты (выход на чемпионат мира и выход в 1/8 турнира) могли дать ему ещё один «срок» в сборной. Интересно, хорошая ли это новость для польского футбола? Мы делаем результат только при «грязной» игре, а если играть по-другому, то проигрываем», – констатировал журналист, который тоже не испытывает удовольствия от стиля игры команды.

«С такими игроками, как Крыховяк, должно быть покончено»

А вот журналист Meczyki.pl Давид Добраш резко раскритиковал игру экс-футболиста «Краснодара» Гжегожа Крыховяка. Он сегодня провёл на поле 70 минут.