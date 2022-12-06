Спиридонов эмоционально высказался о вылете сборной Польши с ЧМ

Бывший игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов ответил на слова журналиста Ярослава Томчика о том, что сборная России выступила бы на чемпионате мира в Катаре не лучше сборной Польши.

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«Зачем вы слушаете этих поляков? Они русофобы чистой воды! Я это говорю уже десять лет. Мне *** на них! Нечего им вообще было делать на чемпионате мира. Нация подлецов!», — передает слова Спиридонова «Спорт-Экспресс».

В воскресенье в рамках 1/8 финала Польша уступила действующему чемпиону мира, сборной Франции, со счетом 1:3. Единственный гол красно-белых забил Роберт Левандовски (с пенальти) на последней минуте матча. За французов отличились Оливье Жиру и Килиан Мбаппе (дубль).

На чемпионате мира в Катаре подопечные Чеслава Михневича заняли второе место в группе. Поляки на старте турнира сыграли вничью с Мексикой (0:0), а затем обыграли Саудовскую Аравию (2:0) и уступили Аргентине (0:2), которая заняла первое место в данной группе.