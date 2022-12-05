Звездный футболист уехал с ЧМ-22 из-за ограбления дома

Нападающий сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг покинул расположение команды на чемпионате мира в Катаре из-за ограбления его дома в Лондоне. Об этом в понедельник в Twitter сообщил корреспондент британской газеты Daily Telegraph Мэтт Лоу.
В воскресенье пресс-служба сборной Англии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против сенегальцев сообщила, что 27-летний Стерлинг не примет участия в игре по семейным обстоятельствам. На текущем чемпионате мира игрок забил один гол.
"Стерлинг стал жертвой ограбления его дома в Лондоне, он решил вернуться в Великобританию к своей семье. Ограбление произошло вечером в субботу", - написал Лоу.
Сборная Англии обыграла сенегальцев со счетом 3:0. В четвертьфинале подопечные Гарета Саутгейта сыграют с французами 10 декабря.