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1 час назад

Капитан сборной Аргентины Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа

Газета.Ruиещё 4

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о фаворитах чемпионата мира — 2022 в Катаре после групповой стадии.

Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Бразилия остается одним из фаворитов, несмотря на поражение от Камеруна. Также и Франция. Испания играет очень хорошо, несмотря на то что все сложилось так, как сложилось. Но они вышли в плей-офф, четко понимая, что делают, когда контролируют мяч на длительных отрезках матча», — приводит слова аргентинца Ole.

Сборная Аргентины одержала победу над австралийцами в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 2:1. Первый гол в ворота соперников на 35-й минуте отправил Лионель Месси, для которого эта игра стала 1000-й в профессиональной карьере. Месси ранее никогда не забивал в матчах плей-офф на чемпионатах мира.

В следующем раунде аргентинцы сыграют с командой Нидерландов. Матч состоится 9 декабря.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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