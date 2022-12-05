Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа

«Бразилия остается одним из фаворитов, несмотря на поражение от Камеруна. Также и Франция. Испания играет очень хорошо, несмотря на то что все сложилось так, как сложилось. Но они вышли в плей-офф, четко понимая, что делают, когда контролируют мяч на длительных отрезках матча», — приводит слова аргентинца Ole.