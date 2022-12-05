Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о фаворитах чемпионата мира — 2022 в Катаре после групповой стадии.
«Бразилия остается одним из фаворитов, несмотря на поражение от Камеруна. Также и Франция. Испания играет очень хорошо, несмотря на то что все сложилось так, как сложилось. Но они вышли в плей-офф, четко понимая, что делают, когда контролируют мяч на длительных отрезках матча», — приводит слова аргентинца Ole.
Сборная Аргентины одержала победу над австралийцами в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 2:1. Первый гол в ворота соперников на 35-й минуте отправил Лионель Месси, для которого эта игра стала 1000-й в профессиональной карьере. Месси ранее никогда не забивал в матчах плей-офф на чемпионатах мира.
В следующем раунде аргентинцы сыграют с командой Нидерландов. Матч состоится 9 декабря.