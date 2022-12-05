Жиру рассказал, нравится ли ему играть с Мбаппе

«Я недоволен, ведь не смог реализовать две передачи Мбаппе во время прошедшей встречи. Мне очень хотелось забить этот мяч. Мне нравится играть с Килианом, он постоянно находит меня передачами. Я очень рад иметь такого партнера», - передает слова Оливье BeIn Sports.