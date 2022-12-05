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1 час назад

Жиру рассказал, нравится ли ему играть с Мбаппе

Евро-футбол.Ру

Центрфорвард сборной Франции Оливье Жиру рассказал, нравится ли ему играть вместе с Килианом Мбаппе за национальную команду.

Жиру рассказал, нравится ли ему играть с Мбаппе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я недоволен, ведь не смог реализовать две передачи Мбаппе во время прошедшей встречи. Мне очень хотелось забить этот мяч. Мне нравится играть с Килианом, он постоянно находит меня передачами. Я очень рад иметь такого партнера», - передает слова Оливье BeIn Sports.

Сборная Франции уверенно пробилась в четвертьфинал мундиаля в Катаре, победив Польшу со счетом 3:1. В следующем поединке на чемпионате мира – 2022 подопечные Дидье Дешама встретятся с национальной командой Англии.

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