Крыховяк оценил критику Дзюбы в адрес сборной Польши

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк отреагировал на слова российского нападающего Артёма Дзюбы, недавно раскритиковавшего польских футболистов.
«Я не видел слов Дзюбы. Всё, что было в марте, для меня стало уже историей. Самое главное, что происходит им
Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что и как именно было сказано», — приводит слова Крыховяка «Спорт-экспресс».
3 декабря Дзюба резко отреагировал на вопрос о выступлении сборной Польши на ЧМ-2022: «Я хотел бы, чтобы у сборной России был шанс сразиться за выход на ЧМ-2022 с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями вообще терпеть не могу поляков».
Сборная Польши из-за санкций ФИФА и УЕФА по отношению к сборной России без борьбы сумела пробиться в финал стыковых матчей зоны УЕФА. В итоге поляки сумели отобраться на мундиаль в Катар. Накануне, 4 декабря, Польша проиграла Франции (1:3) в 1/8 финала ЧМ-2022 и завершила выступление на турнире.