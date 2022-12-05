Крыховяк оценил критику Дзюбы в адрес сборной Польши

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк отреагировал на слова российского нападающего Артёма Дзюбы, недавно раскритиковавшего польских футболистов.

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«Я не видел слов Дзюбы. Всё, что было в марте, для меня стало уже историей. Самое главное, что происходит им

Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что и как именно было сказано», — приводит слова Крыховяка «Спорт-экспресс».

3 декабря Дзюба резко отреагировал на вопрос о выступлении сборной Польши на ЧМ-2022: «Я хотел бы, чтобы у сборной России был шанс сразиться за выход на ЧМ-2022 с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями вообще терпеть не могу поляков».