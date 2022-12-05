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50 минут назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на понедельник, 5 декабря

Алиса Селезнёва

Сегодня, 5 декабря, пройдут две игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание соревнований приводит «Чемпионат.com».

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на понедельник, 5 декабря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 18.00 мск на стадионе «Эль-Джануб» начнется встреча между занявшей первое место в группе Е сборной Японии и вышедшей в 1/8 со второго места в группе F сборной Хорватии.

В активе у японцев победы над Германией и Испанией со счетом 2-1 и проигрыш команде Коста-Рики (0-1). Сборная Хорватии сыграла в ничью с Марокко и Бельгией. А в игре с Канадой хорваты выиграли со счетом 4-1.

В 22.00 мск начнется встреча между командами Бразилии и Южной Кореи. Сборная Бразилии стала лидером группы G, обыграв сербов со счетом 2-0 и швейцарцев со счетом 1-0. При этом одни из фаворитов чемпионата мира в Катаре сенсационно уступили Камеруну со счетом 0-1.

Сборная Южной Кореи заняла второе место в группе Н. В активе южнокорейцев ничья с Уругваем (0-0), проигрыш Гане (2-3), а также победа над сборной Португалии (2-1), которая стала сенсацией.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря. Турнир открыла встреча команд Катара и Эквадора, которая закончилась со счетом 0-2 в пользу гостей.

Уникальности чемпионату мира в этом году придает то, что проходит он в конце осени и начале зимы, а не летом, из-за очень жаркого климата Катара. Также необычно и то, что на этом чемпионате мира на стадионе можно будет купить только безалкогольные напитки. Алкоголь будет реализовываться в фан-зонах.

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