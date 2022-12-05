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1 час назад

Кейн поделился ожиданиями от игры против сборной Франции

Евро-футбол.Ру

Капитан английской национальной команды Гарри Кейн высказался о предстоящей встрече с французской сборной в 1/4 финала ЧМ-2022.

Кейн поделился ожиданиями от игры против сборной Франции
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Нам будет непросто против Франции в четвертьфинале. Это отличная команда, действующие чемпионы. Мы знаем, что нам предстоит очень тяжёлый вечер, однако у нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед таким важным поединком», — цитирует форварда «Тоттенхэма» издание L'Equipe.

По его мнению, для выигрыша мундиаля необходимы встречи с сильнейшими сборными мира.

Напомним, что матч между Англией и Францией закроет четвертьфинальную стадию в субботу, 10 декабря.

ЧМ-2022,Гарри Кейн,
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