Кейн поделился ожиданиями от игры против сборной Франции

Капитан английской национальной команды Гарри Кейн высказался о предстоящей встрече с французской сборной в 1/4 финала ЧМ-2022.
«Нам будет непросто против Франции в четвертьфинале. Это отличная команда, действующие чемпионы. Мы знаем, что нам предстоит очень тяжёлый вечер, однако у нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед таким важным поединком», — цитирует форварда «Тоттенхэма» издание L'Equipe.
По его мнению, для выигрыша мундиаля необходимы встречи с сильнейшими сборными мира.
Напомним, что матч между Англией и Францией закроет четвертьфинальную стадию в субботу, 10 декабря.