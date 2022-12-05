Кейн поделился ожиданиями от игры против сборной Франции

«Нам будет непросто против Франции в четвертьфинале. Это отличная команда, действующие чемпионы. Мы знаем, что нам предстоит очень тяжёлый вечер, однако у нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед таким важным поединком», — цитирует форварда «Тоттенхэма» издание L'Equipe.