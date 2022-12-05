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1 час назад

70% болельщиков сборной Португалии против Роналду в стартовом составе

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Португальское издание A Bola провело опрос на предмет того, должен ли быть нападающий Криштиану Роналду в стартовом составе на матч со Швейцарией. Встреча 1/8 финала чемпионата мира состоится завтра, 6 декабря. 70% опрошенных выступили против.

Болельщики сборной Португалии против Роналду
Фото: BetassistBetassist

Сборная Португалии успешно вышла в плей-офф чемпионата мира. На групповом этапе она обыграла Гану и Уругвай, но уступила Южной Корее.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен действиями тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша. Он менял футболиста во вторых таймах каждого матча группового этапа ЧМ-2022.

Перед чемпионатом мира Роналду дал резонансное интервью, после чего «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт. 37-летний футболист является свободным агентом.

Роналду забил один гол на турнире в Катаре – с пенальти Гане.

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