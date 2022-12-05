ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
2 часа назад

Месси заявил, что его удивил вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 1

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира в Катаре по итогам групповой стадии. Слова Месси передает Ole.

Месси прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Меня удивил их вылет. Там много сильных футболистов, в том числе молодых. Германия всегда входит в число лучших. Вылет немцев показывает, что чемпионат мира — очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения», — сказал Месси.

На групповом этапе турнира немцы одержали всего лишь одну победу — над костариканцами, а также сыграли вничью с испанцами (1:1). Подопечные Ханса-Дитера Флика не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира — как и в 2018 году на мировом первенстве, прошедшем в России.

Игроки сборной Германии закрыли рты руками перед стартовым матчем на ЧМ-2022 с японцами (1:2) в знак протеста против запрета Международной федерации футбола (ФИФА) на использование радужных капитанских повязок в поддержку ЛГБТ.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители