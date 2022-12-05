Месси прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира в Катаре по итогам групповой стадии. Слова Месси передает Ole.
«Меня удивил их вылет. Там много сильных футболистов, в том числе молодых. Германия всегда входит в число лучших. Вылет немцев показывает, что чемпионат мира — очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения», — сказал Месси.
На групповом этапе турнира немцы одержали всего лишь одну победу — над костариканцами, а также сыграли вничью с испанцами (1:1). Подопечные Ханса-Дитера Флика не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира — как и в 2018 году на мировом первенстве, прошедшем в России.
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