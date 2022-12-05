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29 минут назад

Катар в рамках ЧМ-2022 проводит конкурс верблюжьей красоты

FBM.ru

Как сообщает Breitbart, конкурс красоты среди верблюдов в клубе Camel Mzayen, расположенного в 25 км от Дохи, стал, по заявлению организаторов, культурным дополнением мирового футбольного первенства.

Катар в рамках ЧМ-2022 проводит конкурс верблюжьей красоты
Фото: FBM.ruFBM.ru

Мероприятие, призванное привлечь внимание посетителей чемпионата мира к культуре, спонсировалось Министерством спорта и молодежи совместно с Высшим комитетом по доставке и наследию, местным организационным комитетом Чемпионата мира.

За корону королевы боролись 15 чистокровных верблюдиц-финалисток, которые дефилировали перед болельщиками в украшенных драгоценными камнями ошейниках и вплетенными в хвост нитями драгоценных камней. Также проводится конкурс по доению с призом для самой высокоудойной верблюдицы.

“Я думал, что наш верблюд лучше, чем Роналду и Месси”, – пошутил Джассим аль Кувари, член семьи, владеющей верблюдицей Назаа, которая вырвала корону победительницы у своих соперниц.

Как сообщает издание, это серьезное соревнование: в штате есть врач, который следит за тем, чтобы владельцы животных не использовали наполнители или ботокс, чтобы сделать их более красивыми. В декабре прошлого года десятки верблюдов были дисквалифицированы на фестивале верблюдов короля Абдулазиза в Саудовской Аравии за косметические улучшения.

Владельцы Назаа получили за ее победу денежный приз, эквивалентный сумме в 55 000 долларов, а верблюдица, которая дала больше всего молока – порядка 3500 долларов.

Сообщается, что такие конкурсы регулярно проводятся по всему Ближнему Востоку, где люди из поколения в поколение связаны с верблюдами.

ЧМ-2022,
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