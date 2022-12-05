ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Журналист заявил, что сборная России на ЧМ-2022 не выступила бы лучше Польши

Газета.Ruиещё 3

Журналист издания Piłka Nożna Ярослав Томчик считает, что сборная России по футболу на чемпионате мира — 2022 в Катаре не смогла бы оказаться выше национальной команды Польши.

Журналист заявил, что сборная России на ЧМ-2022 не выступила бы лучше Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поляки уступили Франции (1:3) в матче 1/8 финала турнира.

«Россия на ЧМ-2022 точно бы не оказалась выше Польши. Возможно, вышла бы из группы. Но, играя, как мы, вероятно, нет.

На чемпионате мира в России с Черчесовым вы играли дома, а еще с такими слабыми командами, как Саудовская Аравия и Египет. Да, потом была Испания, и это очень хороший результат. Но потом стало хуже.

Нельзя сказать, что у сборной России есть потенциал», – цитирует журналиста «Чемпионат.com».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В полуфинале стыкового турнира квалификации чемпионата мира — 2022 в Катаре подопечные Валерия Карпина должны были встретиться со сборной Польши 24 марта. После решения ФИФА глава Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша заявил, что национальная команда не будет играть в матче с Россией. В результате поляки автоматически оказались в финале отборочного турнира, где обыграли Швецию (2:0).

ЧМ-2022,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители