Журналист заявил, что сборная России на ЧМ-2022 не выступила бы лучше Польши

Журналист издания Piłka Nożna Ярослав Томчик считает, что сборная России по футболу на чемпионате мира — 2022 в Катаре не смогла бы оказаться выше национальной команды Польши.
Поляки уступили Франции (1:3) в матче 1/8 финала турнира.
«Россия на ЧМ-2022 точно бы не оказалась выше Польши. Возможно, вышла бы из группы. Но, играя, как мы, вероятно, нет.
На чемпионате мира в России с Черчесовым вы играли дома, а еще с такими слабыми командами, как Саудовская Аравия и Египет. Да, потом была Испания, и это очень хороший результат. Но потом стало хуже.
Нельзя сказать, что у сборной России есть потенциал», – цитирует журналиста «Чемпионат.com».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
В полуфинале стыкового турнира квалификации чемпионата мира — 2022 в Катаре подопечные Валерия Карпина должны были встретиться со сборной Польши 24 марта. После решения ФИФА глава Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша заявил, что национальная команда не будет играть в матче с Россией. В результате поляки автоматически оказались в финале отборочного турнира, где обыграли Швецию (2:0).