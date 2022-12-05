Журналист заявил, что сборная России на ЧМ-2022 не выступила бы лучше Польши

«Россия на ЧМ-2022 точно бы не оказалась выше Польши. Возможно, вышла бы из группы. Но, играя, как мы, вероятно, нет.



На чемпионате мира в России с Черчесовым вы играли дома, а еще с такими слабыми командами, как Саудовская Аравия и Египет. Да, потом была Испания, и это очень хороший результат. Но потом стало хуже.



Нельзя сказать, что у сборной России есть потенциал», – цитирует журналиста «Чемпионат.com».