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1 час назад

​Французская газета вышла с дерзким заголовком насчёт сборной Англии

Евро-футбол.Ру

В воскресенье сборные Франции и Англии оправдали статус фаворитов в матчах против Польши (3:1) и Сенегала (3:0) соответственно. Команды пробились в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграют друг с другом.

​Французская газета вышла с дерзким заголовком насчёт сборной Англии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Французская ежедневная газета Sud Ouest в понедельник вышла с дерзким заголовком на первой полосе. Речь пошла о сборной Англии, имеющей прозвище «три льва».

«Готовы съесть льва», - говорится в заголовке около фотографии, на которой изображены Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.

Сборные Англии и Франции проведут матч 1/4 финала чемпионата мира в субботу, 10 декабря. Победитель пройдёт в полуфинал, где сыграет с кем-то из следующих команд Марокко – Испания / Португалия – Швейцария.

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