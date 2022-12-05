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1 час назад

Жезус не успеет восстановиться до конца декабря

Евро-футбол.Ру

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус не успеет восстановиться до конца декабря. По информации от The Athletic, бразилец должен вернуться в строй в январе, поэтому «канониры» могут не рассчитывать на него в «боксинг дэй».

Жезус не успеет восстановиться до конца декабря
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, Жезус получил травму в матче со сборной Камеруна в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира. Это повреждение выбило его из строя на весь оставшийся турнир.

Жезус этим летом перешёл из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал», где отлично начал сезон, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами в Английской премьер-лиге.

ЧМ-2022,Габриэль Жезус,
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