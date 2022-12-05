Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус не успеет восстановиться до конца декабря. По информации от The Athletic, бразилец должен вернуться в строй в январе, поэтому «канониры» могут не рассчитывать на него в «боксинг дэй».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Напомним, Жезус получил травму в матче со сборной Камеруна в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира. Это повреждение выбило его из строя на весь оставшийся турнир.