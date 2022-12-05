Роналду и Родригес опубликовали селфи с ЧМ-2022 в Катаре

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сделали селфи в домашней обстановке и поделились им в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Португальский футболист провел время с семьей в преддверии матча со Швейцарией, который пройдет во вторник, 6 декабря. Старшая сестра Роналду Катя Авейру опубликовала фото брата и его возлюбленной и написала: «Мое богатство».

Затем она опубликовала селфи с ее двумя детьми и Роналду.

«Я рада, что он футболист, потому что если бы он был фотографом, это бы совсем не сработало!» — поделилась Авейру.