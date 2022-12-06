Оливье Жиру: уверен, что Мбаппе побьёт мой рекорд

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался о соотечественнике Килиане Мбаппе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с командой Англии Встреча пройдёт 10 декабря.

Фото: Betassist Betassist

«Мбаппе — удивительный игрок и ещё молодой. Это пугает, ведь он может стать ещё сильнее. С самого начала чемпионата мира он играл важнейшую роль для нас, дела

Могу сказать, что он является сильнейшим нападающим, с которым я когда-либо играл. И я считаю, что мы ещё не видели всего, на что способен. Я надеюсь, что он побьёт все рекорды. Я знаю, что он побьёт мой рекорд, Килиан — невероятный игрок!