Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022

Болельщикам «Красной фурии» нравится футбол, который ставит Энрике.
Луис Энрике принял решение уйти с поста главного тренера сборной Испании после чемпионата мира в Катаре. Об этом стало известно Marca.
По имеющейся информации, Королевская испанская футбольная федерация уже определилась с тренером, который сменит Энрике во главе сборной Испании.
Отмечается, что национальную команду Испании с большой долей вероятности возглавит экс-тренер «Севильи» и «Валенсии» Марселино Тораль.
Луис Энрике возглавляет сборную Испании с 2019 года. Под руководством испанского тренера команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года и вышла в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В настоящий момент подопечные Луиса Энрике готовятся к матчу 1/8 финала ЧМ-2022 с Марокко.