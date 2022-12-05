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1 час назад

​Игроки сборной Англии усилили охрану своих домов после ограбления Стерлинга

Евро-футбол.Ру

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг пропустил матч чемпионата мира против Сенегала, который проходил в воскресенье. Стерлингу пришлось покинуть расположение «трёх львов» по семейным обстоятельствам из-за вооружённого ограбления его дома.

​Игроки сборной Англии усилили охрану своих домов после ограбления Стерлинга
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает The Telegraph, после случившегося футболисты сборной Англии усилили охрану своих домов. Речь идёт о круглосуточном патрулировании и даже проверке посылок.

Напомним, что сборная Англии в воскресенье разгромила Сенегал в рамках 1/8 финала чемпионата мира со счётом 3:0. Теперь команда Гарета Саутгейта будет готовиться к четвертьфиналу мундиаля против Франции. Матч пройдёт 10 декабря.

ЧМ-2022,Гарет Саутгейт,Рахим Стерлинг,
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