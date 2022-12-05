​Игроки сборной Англии усилили охрану своих домов после ограбления Стерлинга

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг пропустил матч чемпионата мира против Сенегала, который проходил в воскресенье. Стерлингу пришлось покинуть расположение «трёх львов» по семейным обстоятельствам из-за вооружённого ограбления его дома.

Как сообщает The Telegraph, после случившегося футболисты сборной Англии усилили охрану своих домов. Речь идёт о круглосуточном патрулировании и даже проверке посылок.