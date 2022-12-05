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1 час назад

Япония — Хорватия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

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Сборные Японии и Хорватии объявили стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Япония — Хорватия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборная Японии: Гонда, Танигути, Нагатомо, Эндо, Доан, Морита, Д. Ито, Камада, Томиясу, Йосида, Маэда.

Сборная Хорватии: Ливакович, Баришич, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Петкович, Гвардиол, Юранович.

Япония вышла из группы с Испанией, Германией и Коста-Рикой с первого места. Сборная Хорватии заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. Победитель матча сыграет в четвертьфинале с командой, одержавшей вверх в противостоянии Бразилии и Южной Кореи, чей матч также состоится сегодня, 5 декабря. Начало матча в 22:00 мск.

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