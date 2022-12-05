Судья приказал заткнуться игрокам Сенегала на ЧМ-2022

Сборная Англии одержала победу над командой Сенегала в матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (3:0).
В одном из эпизодов мяч попал в руку защитнику английской команды Джону Стаунзу. Сенегальские футболисты стали требовать у сальвадорского арбитра Ивана Бартона, чтобы тот назначил 11-метровый удар. Бартон ответил «Заткнитесь!». Примечательно, что этот момент попал в трансляцию матча.
Напомним, в матче с Сенегалом забитыми мячами отличились Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака.
В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Франции. Матч пройдет 10 декабря.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.