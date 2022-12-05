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1 час назад

Судья приказал заткнуться игрокам Сенегала, требовавшим поставить пенальти в ворота Англии

Газета.Ru

Сборная Англии одержала победу над командой Сенегала в матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (3:0).

Судья приказал заткнуться игрокам Сенегала на ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В одном из эпизодов мяч попал в руку защитнику английской команды Джону Стаунзу. Сенегальские футболисты стали требовать у сальвадорского арбитра Ивана Бартона, чтобы тот назначил 11-метровый удар. Бартон ответил «Заткнитесь!». Примечательно, что этот момент попал в трансляцию матча.

Напомним, в матче с Сенегалом забитыми мячами отличились Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака.

В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Франции. Матч пройдет 10 декабря.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

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