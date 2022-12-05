ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
49 минут назад

Павлюченко: Франция или Аргентина вынесут Англию на ЧМ-2022

Betassist

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сомневается в перспективах сборной Англии завоевать золото на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катре.

Павлюченко: Франция или Аргентина вынесут Англию на ЧМ-2022
Фото: BetassistBetassist

«Текущая команда англичан не дойдёт до финала. У меня никогда не было симпатий по отношению к сборной Англии. Сенегал был не особо хорош. Если Англия встретится с командами Франции, Бразилии или Аргентины

В футболе возможно всё, но Франция или Испания гораздо сильнее англичан», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

В 1/8 финала Англия разгромила Сенегал со счётом 3:0. В четвертьфинале англичане встретятся с командой Франции. Матч состоится 10 декабря.

ЧМ-2022,Роман Павлюченко,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители