Павлюченко: Франция или Аргентина вынесут Англию на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сомневается в перспективах сборной Англии завоевать золото на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катре.
«Текущая команда англичан не дойдёт до финала. У меня никогда не было симпатий по отношению к сборной Англии. Сенегал был не особо хорош. Если Англия встретится с командами Франции, Бразилии или Аргентины
В футболе возможно всё, но Франция или Испания гораздо сильнее англичан», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».
В 1/8 финала Англия разгромила Сенегал со счётом 3:0. В четвертьфинале англичане встретятся с командой Франции. Матч состоится 10 декабря.