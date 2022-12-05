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1 час назад

Дзагоев назвал трех фаворитов ЧМ в Катаре

Илья Родин

Игрок казанского «Рубина» Алан Дзагоев назвал трех фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Дзагоев назвал трех фаворитов ЧМ в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня бразильцы — главные претенденты на чемпионство. Еще испанцы и французы хорошо смотрятся», - отметил Дзагоев.

Ранее бывший нападающий ФК «Зенит» Андрей Аршавин рассказал о том, что на чемпионате мира планировал болеть за французскую и бразильские сборные.

Спортсмен уточнил, что французы все же потеряли по тем или иным причинам большое количество игроков. Он предсказал, что им будет нелегко на чемпионате.

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