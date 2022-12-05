Дзагоев назвал трех фаворитов ЧМ в Катаре

Игрок казанского «Рубина» Алан Дзагоев назвал трех фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
«Для меня бразильцы — главные претенденты на чемпионство. Еще испанцы и французы хорошо смотрятся», - отметил Дзагоев.
Ранее бывший нападающий ФК «Зенит» Андрей Аршавин рассказал о том, что на чемпионате мира планировал болеть за французскую и бразильские сборные.
Спортсмен уточнил, что французы все же потеряли по тем или иным причинам большое количество игроков. Он предсказал, что им будет нелегко на чемпионате.