ФИФА открыла дело против Сербии по итогам матча со Швейцарией

ФИФА открыла дисциплинарное дело по итогам встречи третьего тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре между сборными Сербии и Швейцарии. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на АФП.

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Отмечается, что организация рассматривает ряд разнообразных нарушений дисциплинарного кодекса, включая дискриминацию.

Напомним, что болельщики сборной Сербии крайне негативно встретили появление на поле игроков сборной Швейцарии Шердана Шакири и Гранита Джака, имеющих корни в Косово.

Они позволили себе в их адрес крайне резкие высказывания, использовали обсценную лексику и неприличные жесты.