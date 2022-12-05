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1 час назад

ФИФА открыла дисциплинарное дело против Футбольного союза Сербии

Илья Родин

ФИФА открыла дисциплинарное дело по итогам встречи третьего тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре между сборными Сербии и Швейцарии. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на АФП.

ФИФА открыла дело против Сербии по итогам матча со Швейцарией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что организация рассматривает ряд разнообразных нарушений дисциплинарного кодекса, включая дискриминацию.

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Напомним, что болельщики сборной Сербии крайне негативно встретили появление на поле игроков сборной Швейцарии Шердана Шакири и Гранита Джака, имеющих корни в Косово.

Они позволили себе в их адрес крайне резкие высказывания, использовали обсценную лексику и неприличные жесты.

Матч, прошедший в пятницу, 2 декабря, в столице Катара Дохе, завершился со счетом 3:2 в пользу швейцарцев.

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