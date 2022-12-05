Дешам оценил новый рекорд Жиру

У него были сложные периоды, зачастую его критиковали. Но ему удалось сохранить психологическую стойкость. Конечно, забить столько мячей — это огромное достижение. Похвалю его и партнёров по команде, которые помогли ему добиться этого», — сказал Дешам на пресс-конференции.