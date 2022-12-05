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1 час назад

Дешам оценил новый рекорд Жиру

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Оливье стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Дешам оценил новый рекорд Жиру
Фото: The CourierThe Courier

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам похвалил форварда команды Оливье Жиру. Нападающий помог своей команде обыграть Польшу в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 3:1, а Жиру стал автором одного из голов.

Нападающий сборной Франции стал новым рекордсменом команды по голам. У него теперь 52 гола за национальную команду.

«Оливье всегда играл важную роль для нас. Четыре года назад в России он не забил, но всё равно был важен.

У него были сложные периоды, зачастую его критиковали. Но ему удалось сохранить психологическую стойкость. Конечно, забить столько мячей — это огромное достижение. Похвалю его и партнёров по команде, которые помогли ему добиться этого», — сказал Дешам на пресс-конференции.

ЧМ-2022,Дидье Дешам,
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