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56 минут назад

Хорватия обыграла Японию на Чемпионате мира в Катаре, 5 декабря 2022

Елена Прошина

Сборные Хорватии и Японии завершили матч 1/8 финала на Чемпионате мира-2022 в Катаре со счётом после пенальти 3:1. Онлайн-трансляцию игры вел «Матч ТВ».

Хорватия обыграла Японию на Чемпионате мира в Катаре, 5 декабря 2022
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Встреча прошла на стадионе «Эль Джануб» в Эль Вакре. Первый гол произошёл на 43-минуте встречи. Удачный навес от Доана подхватил Маэда, пробив с линии вратарской. Сравняли счёт хорваты уже во втором тайме, на 56 минуте матча – Иван Перишич обыграл Дзюни Ито и эффектно забил головой в правый угол хорватских ворот.

Итог встречи решила серия пенальти. После основного времени судьи объявили о дополнительных таймах – но, несмотря на активную атаку со стороны японцев, изменить счёт у команд за дополнительное время так и не получилось. Зато в серии пенальти Хорваты смогли заработать себе целых 3 победных очка — Влашич, Брозович и Пашалич отправили по мячу в ворота Японии. Последние смогли реализовать пенальти только раз — единственный гол японцев смог забить Асано.

Ранее Нидерланды обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022.

ЧМ-2022,Футбол,Дзюня Ито,Иван Перишич,
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