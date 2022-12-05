ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
21 минуту назад

Игрок сборной Хорватии пожалел об отсутствии россиян в Катаре

Lenta.ru

Полузащитник сборной Хорватии по футболу пожалел об отсутствии российских игроков на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит РИА Новости.

Игрок сборной Хорватии пожалел об отсутствии россиян в Катаре
Фото: Lee Smith / ReutersLee Smith / Reuters

«Конечно, я расстроен, что тут нет моих российских друзей. Но эта ситуация не под моим контролем. Я лишь желаю моим друзьям в России и в ЦСКА всего самого лучшего», — заявил футболист.

Ранее в понедельник, 5 декабря, сборная Хорватии обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. В основное время голами отметились японец Дайдзэн Маэда и хорват Иван Перишич. В серии послематчевых сильнее оказалась Хорватия (3:1). 9 декабря в 1/4 финала команда встретится с победителем матча БразилияЮжная Корея.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Влашич выступал за московский ЦСКА с 2018 по 2021 года. Летом 2022 года он подписал контракт с «Вэст Хэм Юнайтед», а в августе 2022 года перешел на правах аренды в «Торино».

ЧМ-2022,Иван Перишич,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители