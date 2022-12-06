Бразилия вышла в четверть финала ЧМ-2022, разгромив Южную Корею

Сборная Бразилии в матче 1/8 Чемпионата мира по футболу — 2022 одержала победу над командой Южной Кореи с разгромным счетом 4:1. Таким образом бразильцы вышли в четвертьфинал ЧМ, где встретятся с Хорватией.

Фото: пресс-служба Бразильской конфедерации футбола пресс-служба Бразильской конфедерации футбола

Матч прошел на стадионе «Стэдиум 974» в катарском городе Доха.

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Открыть счет и вырваться вперед у сборной Бразилии получилось уже на первых минутах игры. Первый гол в ворота противника футболисты команды отправили уже на седьмой минуте. Его автором стал нападающий Винисиус Жуниор.

На 13-й минуте полузащитник Южной Кореи Чон У Ен нарушил правила в отношении нападающего Бразилии Неймара и заработал пенальти в ворота своей сборной. Его реализовал пострадавший бразилец, тем самым забив второй гол.

На этом бразильцы не остановились и один за другим на 29-й и 36-й минутах отправили в ворота соперника еще два мяча. Их авторами стали нападающий Ришарлисон и атакующий полузащитник Лукас Пакета. До конца первого тайма больше ни одной команде не удалось реализовать гола. Счет игры составил 4:0.

Во втором тайме команда Южной Кореи ушла в оборону. И до конца игры смогла удержать ее, не дав бразильцам увеличить счет матча в свою пользу. При этом на 76-й минуте Южной Кореи все же удалось провести контратаку и забить свой первый и последний гол в ворота противника. Его автором стал полузащитник Пайк Сын Хо.

Стоит отметить, что в матче против Южной Кореи бразильцы, реализовав на 81-й минуте замену вратарей Алиссона Бекера на Вевертона, стали первой сборной в истории всех ЧМ, у которой все 26 игроков, заявленные на чемпионат, сыграли на мундиале хотя бы минуту.

По итогам матча, Бразилия, разгромив Южную Кореи со счетом 4:1, вышла в 1/4 ЧМ — 2022. Проигравшая команда выбыла из соревнования. В четвертьфинале ЧМ Бразилия встретится со сборной Хорватии, которая также сегодня провела матч 1/8 с Японией. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1, выбить победу хорватам удалось лишь в серии пенальти, результат которой составил 3:1.