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1 час назад

ЧМ-2022: Неймара признали игроком матча против Южной Кореи

Евро-футбол.Руиещё 1

Неймар отметил возвращение на поля чемпионата мира не только голом, но и памятным призом. Награду лучшему игроку матча вручили именно ему.

ЧМ-2022: Неймара признали игроком матча против Южной Кореи
Фото: ТАССТАСС

В разгроме сборной Южной Кореи (4:1) на счету Неймара один гол с пенальти. А также он ассистировал перед первым голом «пентакампеоне» в матче Винисиусу Жуниору.

В четвертьфинале катарского мундиаля бразильцев ждёт крепкая сборная Хорватии, которая сегодня тоже одержала победу на стадии 1/8 финала. В серии пенальти «шашечные» обыграли японцев – 3:1. Основное и дополнительное время матча закончились ничьей – 1:1.

Команды встретятся 9 декабря в 18:00 по московскому времени.

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