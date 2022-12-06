Вылетит ли Роналду с ЧМ-2022: прогноз суперкомпьютера на 1/8 финала

У Португалии сложная игра со швейцарцами. А Испании надо проходить Марокко.

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6 декабря состоятся заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Марокко сыграет с командой Испании, а Португалия сразится со Швейцарией. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителей. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

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Марокко — Испания

Марокканцы вышли в плей-офф с первого места в группе, опередив, в частности, команды Хорватии и Бельгии, а испанцы — со второго, пропустив вперёд сборную Японии. Несмотря на это, в паре есть явный фаворит, и это не Марокко. Шансы Испании на проход в четвертьфинал, по версии суперкомпьютера, составляют 73%, тогда как вероятность успеха североафриканцев — лишь 27%. Напомним, сборная Марокко пропустила лишь один гол на групповом этапе (да и тот за авторством собственного защитника Наифа Агера), победив Канаду 2:1 в последнем туре. Команда начала турнир с ничьей 0:0 с Хорватией, после чего сенсационно обыграла Бельгию (2:0). Испанцы же стартовали с разгрома Коста-Рики (7:0), после чего сбавили обороты: ничья 1:1 с Германией и поражение 1:2 от Японии.

Португалия — Швейцария

А в этой паре суперкомпьютер отдал преимущество сборной, выигравшей группу. Вероятность того, что сборная Португалии окажется в четвертьфинале ЧМ, составляет 62% — соответственно, шансы команды Швейцарии оцениваются в 38%. Криштиану Роналду и компания досрочно вышли в плей-офф, обыграв сперва Гану 3:2, а затем Уругвай 2:0. Поражение 1:2 от Южной Кореи в последнем туре не помешало им остаться на первой строчке. Швейцарцы также набрали шесть очков в своей группе, однако по разнице мячей уступили первую строчку Бразилии. «Нейтралы» сперва победили Камерун (1:0), затем уступили бразильцам (0:1), после чего в драматичном матче оказались сильнее сербов (3:2).

Сбылись ли предыдущие прогнозы?

5 декабря состоялись следующие матчи 1/8 финала: Япония — Хорватия и Бразилия — Южная Корея. В первой паре суперкомпьютер оценил шансы команд в 46% и 54% соответственно, а во второй — в 83% и 17%. Хорваты победили японцев со счётом 1:1 (3:1 пен.), а бразильцы выиграли у другой азиатской сборной со счётом 4:1. Так что оба прогноза суперкомпьютера сбылись. Ранее правильный прогноз был дан на матчи Нидерланды — США, Аргентина — Австралия, Франция — Польша и Англия — Сенегал.

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира — 2022, 6 декабря

Время начала матчей — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».