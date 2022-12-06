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1 час назад

Пеле прокомментировал выход сборной Бразилии в четвертьфинал чемпионата мира

Lenta.ru

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле прокомментировал выход национальной команды в четвертьфинал мундиаля в Катаре. Его слова Globo Esporte.

Пеле прокомментировал выход сборной Бразилии в четвертьфинал чемпионата мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пеле назвал эмоции от результата бразильцев смесью облегчения и счастья. «Они сделали мой день очень счастливым», — заявил он.

5 декабря сборная Бразилии разгромила команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 4:1. У бразильцев ворота соперников поразили Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Лукас Пакета и Неймар.

30 ноября Пеле внепланово госпитализировали. Сообщалось, что у бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и замечена спутанность сознания, однако позднее одна из дочерей экс-спортсмена назвала причиной нахождения в больнице легочную инфекцию.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

ЧМ-2022,Лукас Пакета,
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