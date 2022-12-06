Тренер сборной Бразилии объяснил свой танец во время матча ЧМ-2022

"Я сказал игрокам прикрыть меня так, чтобы я мог спрятаться. Я не хотел никакой другой интерпретации, кроме радости по поводу гола, результата, игры в целом, но никак не проявление неуважения к сопернику или Паулу Бенту, которого я очень уважаю. Спрятаться не получилось", — сказал Тите.