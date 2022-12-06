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1 час назад

Тренер сборной Бразилии Тите объяснил свой танец во время матча ЧМ-2022 с Кореей

Газета.Ru

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, почему стал танцевать с игроками своей команды после забитого мяча в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2022 со сборной Южной Кореи. Его слова передает Globo.

Тренер сборной Бразилии объяснил свой танец во время матча ЧМ-2022
Фото: Damir Sagolj/REUTERSDamir Sagolj/REUTERS

"Я сказал игрокам прикрыть меня так, чтобы я мог спрятаться. Я не хотел никакой другой интерпретации, кроме радости по поводу гола, результата, игры в целом, но никак не проявление неуважения к сопернику или Паулу Бенту, которого я очень уважаю. Спрятаться не получилось", — сказал Тите.

Ранее бывший игрок сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал бразильцев за их танцы после каждого из голов, забитых в ворота команды Южной Кореи. Сборная Бразилии одержала победу над корейцами со счетом 4:1. Все голы южноамериканцы забили в первом тайме. Отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с хорватами. Матч пройдет 9 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Лукас Пакета,
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