В сети стало резонансным видео потасовки после одного из матчей ЧМ-2022 в Катаре. Авторы ролика утверждают, что участником драки стал бывший нападающий «Анжи», «Челси», «Барселоны», «Интера», президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О.

По сведениям источника, Это'О был достаточно позитивен и доброжелателен — он фотографировался с болельщиками. Далее к нему подошёл ещё один болельщик, назойливо снимавший его на камеру. Пара обменялась парой фраз, после чего камерунец стремительно налетел на мужчину с камерой и стал его толкать.