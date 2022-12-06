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1 час назад

В ФИФА объяснили пропажу файер-шоу перед матчами на чемпионате мира в Катаре

ТАСС

ДОХА, 6 декабря. /ТАСС/. Отсутствие файер-шоу в последних играх чемпионата мира в Катаре объясняется тем, что на нынешнем этапе турнира используется не премиум-версия, а стандартная версия предматчевых церемоний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

В ФИФА объяснили пропажу файер-шоу перед матчами в Катаре
Фото: FIFA FIFA

В первых матчах чемпионата мира по футболу выходу команд предшествовала церемония, во время которой в центре поля появлялась огромная копия главного трофея чемпионата мира и работали генераторы пламени, однако в последних играх турнира они не были представлены, церемония ограничивалась демонстрацией флагов двух стран, чьи сборные участвуют в матче.

"На чемпионате мира проводятся две версии предматчевой церемонии: премиум-версия и стандартная версия церемонии. Версия, которую вы видите на текущем этапе, является стандартной", - сообщили в ФИФА.

Во вторник на чемпионате мира будут сыграны два заключительных матча 1/8 финала, турнир продлится до 18 декабря.

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