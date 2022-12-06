«Мне это очень не понравилось» - новый скандал вокруг Роналду

Главная интрига перед матчем Португалии и Швейцарии на чемпионате мира!

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Криштиану Роналду продолжает генерировать инфоповоды для скандалов. После громкого интервью ещё в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед» и предсказуемого разрыва с клубом обладатель пяти «Золотых мячей» устроил некрасивую сцену на чемпионате мира в Катаре. 37-летнюю звезду возмутила замена во втором тайме матча со сборной Южной Кореи, и он даже не попытался этого скрыть. Наоборот, всем своим видом показал отношение к решению Фернанду Сантуша.

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Уходя с поля, Криш ещё и успел повздорить с кем-то из корейцев. СМИ полагают, что такое поведение Роналду может стоить ему капитанской повязки на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии. А может быть — кто знает, как далеко зайдёт в своих воспитательных мерах тренер — и места в стартовом составе! Кого-кого, а 68-летнего чемпиона Европы и победителя Лиги наций авторитетом Криштиану точно не испугать.

На предматчевой пресс-конференции в понедельник Сантуш не стал скрывать недовольства действиями своего лидера:

«Видел ли я эти изображения? Да, мне это очень не понравилось. Но теперь в этом вопросе всё кончено. Такие вопросы решаются за закрытыми дверями. В этом поставлена точка. Сейчас все сосредоточены на завтрашнем матче».

При этом тренер португальцев не исключил, что на Швейцарию команду теоретически может вывести с повязкой кто-то другой.

«Я решу, кто будет капитаном, только когда доберусь до стадиона, — заявил Сантуш. — Я до сих пор не знаю, каким будет состав. Это то, что я всегда делал, и то, что я всегда буду делать. Завтра будет то же самое».

Очевидно, что пока Криштиану Роналду в полной мере не оправдывает надежд нации на ЧМ-2022 и явно проигрывает в заочном противостоянии своему главному футбольному антиподу — Месси. Не говоря уже о неудержимом Мбаппе или чудесном Ришарлисоне. Гол с пенальти в ворота ганцев в 1-м туре остаётся единственным для Криштиану на Кубке мира. И сегодня перед тренером стоит тяжёлая дилемма: оставить капризного ветерана на лавке, дав понять, кто главный в раздевалке, или выставить в старте с риском для собственной репутации.

Впрочем, до радикальных мер дело вряд ли дойдёт: они слишком хорошо друг друга знают, чтобы не найти компромисс. Оба понимают: скорее всего, это их последний чемпионат мира. И тут нужно убрать обиды куда подальше и ещё больше сплотиться. Тем более что от публичной критики тренера Роналду благоразумно воздержался. А свой жест — палец у губ — объяснил реакцией на непочтительное поведение соперника:

«Перед моей заменой один из их игроков сказал мне быстро уйти. Я сказал ему заткнуться, потому что у него нет таких полномочий».