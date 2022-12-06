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1 час назад

Известный футболист развелся через 24 дня после свадьбы, чтобы смотреть с друзьями ЧМ-2022

Super.ru

Экс-нападающий «Интера» Адриано расстался с супругой после 24 дней брака, сообщает издание Extra. Парикмахер Микаэла Мескита и 40-летний футболист расписались в ноябре. Девушка, кстати, гораздо младше своего избранника — ей 25 лет. В эти выходные возлюбленные планировали провести скромное торжество для семьи и близких друзей, но теперь, как говорится, свадьбы не будет. Отмечается, что против брака были прежде всего родители футболиста.

Известный футболист развелся через 24 дня после свадьбы из-за ЧМ-2022
Фото: dzen.rudzen.ru

Выяснилось, что в начале недели Адриано отправился в гости к друзьям и пропал на два дня. Мужчина уехал смотреть матч Бразилии со Швейцарией на ЧМ-2022.

Микаэлу запоздалые объяснения мужа не устроили. Между ними произошла серьезная ссора. В результате вечеринка была сорвана, они отписались друг от друга в социальных сетях, Микаэла также удалила все совместные фото. Девушка вернулась в родной город и продолжает жить прежней жизнью.

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