Известный футболист развелся через 24 дня после свадьбы из-за ЧМ-2022

Экс-нападающий «Интера» Адриано расстался с супругой после 24 дней брака, сообщает издание Extra. Парикмахер Микаэла Мескита и 40-летний футболист расписались в ноябре. Девушка, кстати, гораздо младше своего избранника — ей 25 лет. В эти выходные возлюбленные планировали провести скромное торжество для семьи и близких друзей, но теперь, как говорится, свадьбы не будет. Отмечается, что против брака были прежде всего родители футболиста.

Фото: dzen.ru dzen.ru

Выяснилось, что в начале недели Адриано отправился в гости к друзьям и пропал на два дня. Мужчина уехал смотреть матч Бразилии со Швейцарией на ЧМ-2022.