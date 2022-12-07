Знаменитый в прошлом футболист, а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О на чемпионате мира в Катаре около стадиона после матча Бразилия — Южная Корея (4:1) ударил ногой алжирского блогера, который обвинил его в подкупе судей в стыковом турнире африканского отбора на ЧМ-2022. Блогер написал заявление.

Скандал после футбола

В очередной скандал попал знаменитый в прошлом футболист, а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О, за время своей карьеры поигравший и в махачкалинском "Анжи".

Сборная Камеруна уже вылетела с чемпионата мира по футболу в Катаре, не сумев выйти из группы. "Неукротимые львы" уступили в первом матче Швейцарии (0:1), разошлись миром с Сербией во втором туре (3:3) и затем даже обыграли Бразилию (1:0), но этого хватило лишь для третьего места в квартете.

Но сам Это'О Катар не покинул, тем более он является официальным послом Международной федерации футбола (ФИФА). Инцидент случился после окончания встречи 1/8 финала Бразилия - Южная Корея (4:1). Это'О присутствовал на ней на трибунах, а после окончания матча шел в компании своих секьюрити по территории стадиона к автомобилю, фотографируясь с болельщиками и отвечая на вопросы журналистов.

Одним из них был известный алжирский блогер Саид Мамуни (Sadouni SM). Именно его вопросы вывели Это'О из себя. В итоге самый знаменитый камерунский футболист, уже отойдя от толпы, вернулся и подбежал к блогеру, провоцируя его на драку.

Между мужчинами встал представитель охраны Это'О, хотя тот продолжал делать движения в сторону оппонента. В какой-то момент другой секьюрити камерунца подбежал к журналисту и выхватил у него видеокамеру, на которую тот фиксировал происходящее.

Когда Мамуни согнулся, пытаясь отобрать аппарат назад, Это'О улучил-таки момент и, подбежав к блогеру, ударил того с ноги в лицо. Sadouni SM упал, а президента Федерации футбола Камеруна от него все же оттащили.

В итоге все разошлись, а алжирец остался с камерой и, держась за лицо, направился в отделение катарской полиции, где написал заявление на Это'О.

Драматичные стыки

Мамуни позже рассказал, что получил в этом инциденте несколько царапин, и теперь у него болит челюсть. При этом, по сведениям Actu Cameroon, именно Мамуни осокорбил Это'О, спровоцировав конфликт обвинениями в подкупе судьи во время стыковых матчей за выход на чемпионат мира.

В африканской зоне очень жестокий отбор. Для выхода на мундиаль Камеруну сначала потребовалось выиграть очень непростую группу с Мозамбиком, Малави и - главное - Кот-д'Ивуаром, который "неукротимые львы" опередили всего на два очка. Но после этого десять победителей подгрупп африканского отбора по жеребьевке были разбиты на пять пар и в двухматчевых стыковых противостояниях определяли пять национальных команд, которые должны были поехать в Катар.

Камеруну достался другой континентальный гранд - Алжир. И на своем поле подопечные Ригобера Сонга уступили со счетом 0:1 из-за гола Слимани. Однако в выездном матче в основное время зеркальный счет установил Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В дополнительное время на 118-й минуте Ахмед Туба, казалось, принес Алжиру путевку в Катар, но арбитр из Гамбии Бакари Гассама дал командам переиграть в сумме четыре минуты, и на последней из них Карл Токо-Экамби вывел камерунцев на мундиаль, поскольку в отборе действовали правила большей ценности голов на чужом поле. Так вот в Алжире подозревают, что камерунская федерация или даже Это'О лично подкупили того самого гамбийского арбитра, хотя, надо отметить, забив, алжирские футболисты принялись безбожно затягивать время и убивать игру.

Интересный год Это'О

Так или иначе, за год работы президентом Федерации (контракт заключен на четыре года) скандалы стали синонимами Это'О. Сначала он влип в ситуацию, пригласив на тренировку команды во время домашнего Кубка Африки семьи семи жертв, погибших в давке на стадионе, а затем в мотивационной речи сравнил футбол с войной.

На том же турнире Камерун подозревали в подделке тестов на коронавирус, которые у "неукротимых львов" были сплошь отрицательными, чего не скажешь о соперниках. Это фактически было подтверждено, и Федерация футбола в итоге даже была оштрафована.

Третье место на Кубке Африки не устроило Это'О, и он вступил в конфликт с министром спорта страны, который публично после турнира поддержал португальского главного тренера сборной Антониу Консейсау.

Это'О заявил, что решать вопрос о продолжении или прекращении сотрудничества со специалистом - его прерогатива. В обозначенный самим собой срок он не уложился, но тренер был все-таки уволен и заменен на другую легенду камерунского футбола Ригобера Сонга. Поговаривают, что это назначение было спущено с самого верха страны - от президента Камеруна Поля Бийи. После этого уже при Сонге была странная мотивационная речь для команды после победного матча, в котором Это'О не устроил футбол сборной.