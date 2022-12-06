ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Депутат Роднина об отсутствии России на ЧМ-2022: «У наших любителей футбола будет меньше разочарований»

Sports.ru

Ирина Роднина высказалась об отсутствии сборной России на ЧМ-2022 в Катаре.

Ирина Роднина метко высказалсь об отсутствии России на ЧМ-2022
Фото: Sports.ruSports.ru

«Уровень чемпионата мира и последних товарищеских матчей сборной России? Я не сравниваю товарищеские встречи и официальные матчи.

Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка для Legalbet.

«За событиями на чемпионате мира по футболу слежу мельком. Но ни за какую команду не болею.

Вызывает ли он у меня больший интерес, чем чемпионат России? Любой чемпионат мира, как правило, интереснее любого национального чемпионата», – сказала Роднина для Vprognoze.ru.

ЧМ-2022,Ирина Роднина,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители