Ирина Роднина метко высказалсь об отсутствии России на ЧМ-2022

«Уровень чемпионата мира и последних товарищеских матчей сборной России? Я не сравниваю товарищеские встречи и официальные матчи.



Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка для Legalbet.



«За событиями на чемпионате мира по футболу слежу мельком. Но ни за какую команду не болею.



Вызывает ли он у меня больший интерес, чем чемпионат России? Любой чемпионат мира, как правило, интереснее любого национального чемпионата», – сказала Роднина для Vprognoze.ru.