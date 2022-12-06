«Это’О совсем сошёл с ума». Мир в ужасе от нападения легенды на блогера на ЧМ

Легендарный камерунский нападающий, президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О попал в скандал с нападением на блогера после матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Южной Кореи. Как стало известно, им оказался алжирский болельщик, который задал экс-футболисту вопрос об арбитре Бакари Гассаме: в СМИ появлялась информация, что Это'О якобы предлагал взятку судье, из-за чего Камерун могли исключить из числа участников ЧМ-2022. Именно из-за этого, предположительно, камерунец напал на блогера, ударив его ногой по голове.

«Меня избили. У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Всё, что я рассказал – это самые мелкие детали. Всё остальное полиция проверяет по видео», — рассказал алжирец в своих соцсетях.

Вот как реагируют болельщики и мировые СМИ на безумный поступок Это'О: «Оператор 100% подаст на Это'О в суд. Удар коленом в голову публично и на камеру. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что это явка с повинной», — написал в соцсетях один из болельщиков. «Браво, Это'О. Этот человек и тысячи других алжирцев обвиняли Самуэля, камерунцев и рефери Гассаму за то, что они не прошли квалификацию на чемпионат мира. Пора было кому-то поставить их на место. Если вы не можете играть нормально, то берите ответственность на себя, а не вините других», — такой точкой зрения поделился фанат, лояльно настроенный к Это'О.