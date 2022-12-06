Роднина нашла пользу для россиян в отстранении сборной от ЧМ

«Я не сравниваю товарищеские встречи и официальные матчи. Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола, будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», — сказала Роднина.