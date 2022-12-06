Роднина нашла пользу для россиян в отстранении сборной от ЧМ

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отстранение сборной России по футболу от участия на чемпионате мира — 2022. Ее слова передает Legalbet.
«Я не сравниваю товарищеские встречи и официальные матчи. Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола, будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», — сказала Роднина.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.
Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.