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47 минут назад

Роднина заявила, что в отсутствии России на ЧМ-2022 у фанатов будет меньше разочарований

Газета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отстранение сборной России по футболу от участия на чемпионате мира — 2022. Ее слова передает Legalbet.

Роднина нашла пользу для россиян в отстранении сборной от ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не сравниваю товарищеские встречи и официальные матчи. Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола, будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», — сказала Роднина.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.

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Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.

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