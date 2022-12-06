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41 минуту назад

Избитый Это’О в Катаре мужчина обратился в полицию

Матч ТВ

Мужчина, который подвергся нападению со стороны бывшего футболиста «Барселоны» Самюэля Это’О во время чемпионата мира в Катаре, обратился в полицию, сообщает actucameroun.com.

Избитый Это’О в Катаре мужчина обратился в полицию
Фото: FIFAFIFA

Отмечается, автор канала на YouTube, которого избил экс игрок, утверждает, что ему сломали камеру, он получил несколько царапин и чувствует боль в челюсти.

Ранее издание La Opinion опубликовало видео, как Это’О выходит со стадиона «974» в Дохе. Несколько фанатов подошли к экс игроку «Интера» и «Челси», чтобы сфотографироваться с ним. В этот момент в кадре появился мужчина с камерой, который позже вступил в конфликт с Это’О. В какой то момент 41 летний камерунец нанес сильный удар ногой, который попал в верхнюю часть тела человека или, возможно, в голову, после чего пострадавший упал на землю.

Это’О занимает пост президента Камерунской футбольной ассоциации. По данным СМИ, бывший игрок «Анжи» разозлился на мужчину за то, что тот обвинил его в даче взятке судье перед отборочным матчем ЧМ 2022 против команды Алжира.

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