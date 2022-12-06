Избитый Это’О в Катаре мужчина обратился в полицию

Отмечается, автор канала на YouTube, которого избил экс игрок, утверждает, что ему сломали камеру, он получил несколько царапин и чувствует боль в челюсти.

Ранее издание La Opinion опубликовало видео, как Это’О выходит со стадиона «974» в Дохе. Несколько фанатов подошли к экс игроку «Интера» и «Челси», чтобы сфотографироваться с ним. В этот момент в кадре появился мужчина с камерой, который позже вступил в конфликт с Это’О. В какой то момент 41 летний камерунец нанес сильный удар ногой, который попал в верхнюю часть тела человека или, возможно, в голову, после чего пострадавший упал на землю.