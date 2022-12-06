Избитый Это’О в Катаре мужчина обратился в полицию

Мужчина, который подвергся нападению со стороны бывшего футболиста «Барселоны» Самюэля Это’О во время чемпионата мира в Катаре, обратился в полицию, сообщает actucameroun.com.
Отмечается, автор канала на YouTube, которого избил экс игрок, утверждает, что ему сломали камеру, он получил несколько царапин и чувствует боль в челюсти.
Ранее издание La Opinion опубликовало видео, как Это’О выходит со стадиона «974» в Дохе. Несколько фанатов подошли к экс игроку «Интера» и «Челси», чтобы сфотографироваться с ним. В этот момент в кадре появился мужчина с камерой, который позже вступил в конфликт с Это’О. В какой то момент 41 летний камерунец нанес сильный удар ногой, который попал в верхнюю часть тела человека или, возможно, в голову, после чего пострадавший упал на землю.
Это’О занимает пост президента Камерунской футбольной ассоциации. По данным СМИ, бывший игрок «Анжи» разозлился на мужчину за то, что тот обвинил его в даче взятке судье перед отборочным матчем ЧМ 2022 против команды Алжира.