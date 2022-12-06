«Нужно держать себя в рамках» — Сутормин об избиении Это’О блогера на ЧМ

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал инцидент с участием бывшего нападающего махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна Самюэля Это’О и алжирского видеоблогера Саида Мамуни.
Ранее президент Камерунской футбольной ассоциации Это’О после матча 1/8 финала ЧМ 2022 Бразилия — Южная Корея (4:1) ударил ногой по лицу Мамуни, который снимал его на камеру. По словам блогера, он спросил посла ФИФА, не давал ли тот взятку арбитру отборочного матча на ЧМ 2022 Алжир — Камерун.
— Не знаю, чем это может ему грозить, так как он находится в Катаре. Конечно, я понимаю, что нужно вести себя определенным образом, но всё зависит от человека, нужно держать себя в рамках, чтобы такого не возникало, — сказал Сутормин в эфире программы «Катар 2022. Все на футбол!» на канале «Матч ТВ».
Это’О находится в Катаре в качестве «посла наследия» ЧМ 2022. Он завершил карьеру в 2019 году.