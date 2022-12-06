«Нужно держать себя в рамках» — Сутормин об избиении Это’О блогера на ЧМ

— Не знаю, чем это может ему грозить, так как он находится в Катаре. Конечно, я понимаю, что нужно вести себя определенным образом, но всё зависит от человека, нужно держать себя в рамках, чтобы такого не возникало, — сказал Сутормин в эфире программы «Катар 2022. Все на футбол!» на канале «Матч ТВ».