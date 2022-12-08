Невключение нападающего Криштиану Роналду в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против швейцарцев стало четким сигналом для футболиста, такое мнение высказал бывший игрок сборной России Егор Титов.
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу португальцев, Гонсалу Рамуш оформил хет трик. Роналду вышел на замену на 74 й минуте.
— После того как Роналду усадили на скамейку, он начал все лучше понимать. Не было какого то высокомерия во взгляде, как будто ему сказали: «Парень, теперь посиди, будут играть другие». И этот ход оправдал себя. Выиграли 6:1, хет трик Рамуша, и это по делу все. Я уверен, что если бы играл Роналду, неизвестно, было бы это правильно. Роналду указали на место.
Это великий человек. Я думаю, что он еще получит игровое время, дай бог, чтобы Португалия вышла дальше. Марокко — Португалия, этот матч будет интересно посмотреть. Я уверен, что футбол будет примерно такой же, как и против Испании. Неясно, кто сможет пройти дальше. Сегодня Марокко пишет историю своего и мирового футбола. Страниц еще много, болельщики ждут новой сенсации. Я не хочу говорить о шансах марокканцев попасть в тройку, хотя и это возможно. Нужно играть, проходить дальше и биться. Мы видели, как они умеют играть в футбол. Стоит отметить, дисциплина сегодня бьет класс — однозначно, — приводит слова Титова «РБК Спорт».
Сборная Испании проиграла марокканцам в первом раунде плей офф чемпионата мира в серии пенальти. В ¼ финала португальцы сыграют с командой Марокко.
— Трудно рассуждать, кто сильнее — Испания или Португалия, с учетом того, что одни прошли дальше, а другие вылетели. Если брать по качеству футбола и по забитым мячам, Испания играет в контроль. Очень много молодежи, которые лет через 5–6 будут топовыми футболистами. В принципе, они и сегодня играют в лучших клубах мира, но им пока немножко не хватает сыгранности, класса и игр такого высокого уровня. В игре с Японией сразу побежали, сразу все классно, первые 15 минут, а потом не хватило опыта просто. Вот именно опыта таких матчей. Потихонечку это все придет.
Класс футболистов Португалии сегодня немножко повыше. Все играют в топ клубах. У Португалии и Испании — вековое противостояние. Это всегда интересные матчи. Но мы можем только гадать, как бы это все закончилось, — отметил Титов.
По его словам, главным претендентом на титул является сборная Бразилии, которая в четвертьфинале сыграет с хорватами.
— Бразилия на сегодня фаворит номер один. То, как они быстро отбирают мяч, то, как они быстро переходят в атаку, — это уникально. И раньше этого не было. В 2014 году у них играли великие футболисты, которые думали только об атаке, и мы помним 1:7 от Германии. Сегодняшняя сборная показывает, как играть в обороне, отбирать мячи. Мы видели прессинг высокий, низкий, коллективный. Все работает.
Им может составить конкуренцию Франция, учитывая, в какой форме находится Мбаппе. Если будет матч Бразилия — Франция, будет интересно посмотреть. Сегодняшняя Англия с Кейном тоже заставляет переживать за них. Болеем за красивый футбол. Мой любимчик на сегодня — это Марокко. В их случае мандарины перешли в апельсины. Дальше не знаю, что будет — помело, грейпфрут, — но что то будет большое.
Я уберу из фаворитов Аргентину из за их игры в 1/8 финала, где даже Австралия могла перевести игру в серию пенальти. А в последний момент мальчик, которому 18 лет, мог вообще написать всю историю мирового футбола. Потом в конце матча качали вратаря аргентинцев, кричали ему: «Спасибо, парень, тебе огромное спасибо, что так получилось». Если брать тот футбол, в который играет сегодня Аргентина, проход дальше для меня будет сенсацией, — заявил Титов.
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