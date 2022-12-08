— Бразилия на сегодня фаворит номер один. То, как они быстро отбирают мяч, то, как они быстро переходят в атаку, — это уникально. И раньше этого не было. В 2014 году у них играли великие футболисты, которые думали только об атаке, и мы помним 1:7 от Германии. Сегодняшняя сборная показывает, как играть в обороне, отбирать мячи. Мы видели прессинг высокий, низкий, коллективный. Все работает.



Им может составить конкуренцию Франция, учитывая, в какой форме находится Мбаппе. Если будет матч Бразилия — Франция, будет интересно посмотреть. Сегодняшняя Англия с Кейном тоже заставляет переживать за них. Болеем за красивый футбол. Мой любимчик на сегодня — это Марокко. В их случае мандарины перешли в апельсины. Дальше не знаю, что будет — помело, грейпфрут, — но что то будет большое.



Я уберу из фаворитов Аргентину из за их игры в 1/8 финала, где даже Австралия могла перевести игру в серию пенальти. А в последний момент мальчик, которому 18 лет, мог вообще написать всю историю мирового футбола. Потом в конце матча качали вратаря аргентинцев, кричали ему: «Спасибо, парень, тебе огромное спасибо, что так получилось». Если брать тот футбол, в который играет сегодня Аргентина, проход дальше для меня будет сенсацией, — заявил Титов.