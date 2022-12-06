Ветеран «Спартака» назвал одного из лучших защитников на ЧМ-2022 в Катаре

Ветеран «Спартака» и эксперт «Матч ТВ» Эдуард Мор оценил игру защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 с Японией.
Встреча состоялась в понедельник, 5 декабря, и завершилась победой сборной Хорватии (1:1, 3:1 — в серии пенальти). На 55 й минуте Ловрен ассистировал Ивану Перишичу, который забил единственный мяч хорватов в этом матче.
— Мне нравится его игра. Это один из лучших защитников на турнире. В этом сезоне он подтянулся. Показывает все, на что способен. Один из лидеров сборной Хорватии. Очень уверенно выглядит: и атаки здорово начинает, и в обороне хорошо играет.
— В России за ним водилось такое, что-то не удержит игрока, то позицию не так выберет.
— Ну, видимо, не хватало концентрации в каких то матчах. Понятно почему: у Ловрена высокий уровень. И, когда ты понимаешь, что «Зенит» сильнее всех остальных, играть на пределе нет смысла. В принципе, объяснимо, в этом нет ничего страшного. Другое дело, что, если такую слабинку дают атакующие игроки, это не так бросается в глаза. Скажем, если кто то из бразильцев «Зенита» не добежит в атаке или еще что то сделает, а потом забьет гол, все будут его хвалить. Промахи игроков обороны дороже обходятся — из за них забиваются голы. На них все внимание обращают.
— Показывает ли Ловрен тот уровень, который был у него в «Ливерпуле», до перехода в «Зенит»?
— Об этом трудно судить. Но то, что на чемпионате мира он в полном порядке, — это факт, — цитирует Мора «РБ Спорт».
В четвертьфинале ЧМ 2022 команда Хорватии встретится со сборной Бразилии, которая в понедельник обыграла со счетом 4:1 команду Южной Кореи. Матч пройдет 9 декабря.
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