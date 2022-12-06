Ветеран «Спартака» назвал одного из лучших защитников на ЧМ-2022 в Катаре

— Ну, видимо, не хватало концентрации в каких то матчах. Понятно почему: у Ловрена высокий уровень. И, когда ты понимаешь, что «Зенит» сильнее всех остальных, играть на пределе нет смысла. В принципе, объяснимо, в этом нет ничего страшного. Другое дело, что, если такую слабинку дают атакующие игроки, это не так бросается в глаза. Скажем, если кто то из бразильцев «Зенита» не добежит в атаке или еще что то сделает, а потом забьет гол, все будут его хвалить. Промахи игроков обороны дороже обходятся — из за них забиваются голы. На них все внимание обращают.