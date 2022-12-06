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1 час назад

«Ни один футболист не сможет самостоятельно закрыть Месси» — Ван Дейк

Матч ТВ

Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк рассказал, с какими сложностями его команда может столкнуться в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 против Аргентины.

«Ни один футболист не сможет самостоятельно закрыть Месси» — Ван Дейк
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча между командами пройдет 9 декабря.

— Ни один футболист не сможет самостоятельно закрыть Месси. Сборная Аргентины всегда старается найти свой момент и реализовать его. Нам нужно играть концентрированно на протяжении всего матча, — приводит слова Ван Дейка Goal.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Ван Дейк,
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