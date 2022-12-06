«Ни один футболист не сможет самостоятельно закрыть Месси» — Ван Дейк

Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк рассказал, с какими сложностями его команда может столкнуться в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 против Аргентины.
Встреча между командами пройдет 9 декабря.
— Ни один футболист не сможет самостоятельно закрыть Месси. Сборная Аргентины всегда старается найти свой момент и реализовать его. Нам нужно играть концентрированно на протяжении всего матча, — приводит слова Ван Дейка Goal.
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