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1 час назад

​Уткин поделился ожиданиями от матча Марокко – Испания

Евро-футбол.Ру

Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями в преддверии матча сборных Марокко и Испании в 1/8 финала чемпионата мира.

​Уткин поделился ожиданиями от матча Марокко – Испания
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По словам Уткина, на мундиале в Катаре испанцы уже показали мощь и качество, но поражение от Японии в третьем туре (1:2) поставило дилемму.

«Или вы, испанцы, вот так, за 10-15 минут, проиграть кому угодно. Или же вы, испанцы, реально искали себе «сетку» полегче, а тогда какие вы, испанцы, претенденты на титул? И обе части этого словесного уравнения работают на мотивацию самым прямым образом. Вот и парадокс», - написал Уткин в телеграм-канале.

Учитывая мотивацию сборной Испании, Уткин не верит в возможный успех Марокко в этом матче.

Матч Марокко – Испания стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

ЧМ-2022,Василий Уткин,
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