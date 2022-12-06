​Уткин поделился ожиданиями от матча Марокко – Испания

«Или вы, испанцы, вот так, за 10-15 минут, проиграть кому угодно. Или же вы, испанцы, реально искали себе «сетку» полегче, а тогда какие вы, испанцы, претенденты на титул? И обе части этого словесного уравнения работают на мотивацию самым прямым образом. Вот и парадокс», - написал Уткин в телеграм-канале.