Форвард сборной Нидерландов после ЧМ-2022 может перейти в другую команду

Нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай может перейти в «Рому» в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, приобретение футболиста является одной из приоритетных целей главного тренера римлян Жозе Моуринью.

Нидерландцы на стадии четвертьфинала чемпионата мира в Катаре встретятся со сборной Аргентины.

28 летний Депай в нынешнем сезоне сыграл в трех играх за каталонцев, в которых забил один мяч. На ЧМ 2022 на его счету один гол в четырех встречах.

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