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1 час назад

Пакета ответил на недовольство Кина танцами бразильцев

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Полузащитник сборной Бразилии и «Вест Хэм Юнайтед» Пакета, ставший автором одного из голов в матче 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей, ответил на критику из-за танцев бразильцев. Футболисты бразильской сборной после каждого гола танцевали, а в какой-то момент к ним даже присоединился наставник команды Тите.

Пакета ответил на недовольство Кина танцами бразильцев
Фото: BetassistBetassist

Встреча закончилась победой бразильцев со счётом 4:1.

После матча бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал бразильцев. Он заявил, что эти танцы были неуважением по отношению к сопернику.

«Танцев — олицетворение удовольствия, которое мы получает от голов. Мы не делаем это, чтобы показать неуважение по отношению к кому бы то ни было. Мы не делаем это перед соперниками. Мы просто собираемся вместе и празднуем. Если это кому-то не нравится, то я ничего не могу сказать», — заявил Пакета после матча.

ЧМ-2022,Манчестер Юнайтед,
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