Пакета ответил на недовольство Кина танцами бразильцев

«Танцев — олицетворение удовольствия, которое мы получает от голов. Мы не делаем это, чтобы показать неуважение по отношению к кому бы то ни было. Мы не делаем это перед соперниками. Мы просто собираемся вместе и празднуем. Если это кому-то не нравится, то я ничего не могу сказать», — заявил Пакета после матча.