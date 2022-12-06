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1 час назад

​Второй после Пеле: Гави начал матч плей-офф ЧМ в 18 лет

Евро-футбол.Ру

Одну из последних путёвок в четвертьфинал чемпионата мира во вторник разыгрывают сборные Марокко и Испании. Полузащитник «красной фурии» Гави вышел на поле с первых минут. Он, понятное дело, впервые в карьере проводит матч плей-офф чемпионата мира – в 18 лет и 123 дня.

​Второй после Пеле: Гави начал матч плей-офф ЧМ в 18 лет
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В более молодом возрасте на матч плей-офф мундиаля с первых минут выходил только Пеле – в 1958 году бразилец сыграл в 17 лет и 249 дней. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Стэтмен Дэйв. Речь идёт об игроках, которые попадали в стартовые составы.

Следить за игрой между сборными Марокко и Испании во всех красках можно в текстовой трансляции.

ЧМ-2022,
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