​Второй после Пеле: Гави начал матч плей-офф ЧМ в 18 лет

Одну из последних путёвок в четвертьфинал чемпионата мира во вторник разыгрывают сборные Марокко и Испании. Полузащитник «красной фурии» Гави вышел на поле с первых минут. Он, понятное дело, впервые в карьере проводит матч плей-офф чемпионата мира – в 18 лет и 123 дня.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

В более молодом возрасте на матч плей-офф мундиаля с первых минут выходил только Пеле – в 1958 году бразилец сыграл в 17 лет и 249 дней. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Стэтмен Дэйв. Речь идёт об игроках, которые попадали в стартовые составы.